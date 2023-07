Arsenal verlängert mit Saliba

William Saliba und der FC Arsenal gehen zusammen in die Zukunft. Der 22-jährige Innenverteidiger hat seinen Vertrag bei den Gunners bis 2027 verlängert. Das gibt der Vizemeister der Premier League offiziell bekannt. Per Option kann das Arbeitspapier um ein weiteres Jahr ausgedehnt werden.

Arsenal hatte Saliba im Sommer 2019 für 30 Millionen Euro von der AS St. Étienne verpflichtet. Nach Anlaufschwierigkeiten und mehreren Leihen hat sich der achtmalige französische Nationalspieler mittlerweile bei den Gunners etabliert. In der vergangenen Saison zählte er zum Stammpersonal in der Innenverteidigung, verpasste die letzten Wochen der Spielzeit aber mit einer Rückenverletzung.

