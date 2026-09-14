Eins gleich vorweg: Besonders konkret ist diese Spur noch nicht, es handelt sich wohl eher um ein Gedankenspiel. Doch bei David Alaba gibt es ein Gerücht um eine Rückkehr in die Bundesliga.

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Die ‚Bild‘ bringt den 34-Jährigen beim Hamburger SV ins Spiel. Grund dafür ist die Gegentorflut der Rothosen, die zuletzt zweimal in Folge mit 0:5 verloren und das Ende der Bundesliga-Tabelle zieren.

Alaba ist vereinslos und könnte somit trotz des geschlossenen Transferfensters verpflichtet werden. Das gilt auch für Jannik Vestergaard (34), der ebenfalls auf reichlich Bundesliga-Erfahrung verweisen kann und von der ‚Bild‘ beim HSV gehandelt wird.

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Könnt ihr euch David Alaba beim HSV vorstellen? Ja, das wäre spannend Nein, das passt nicht zusammen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Alaba hat eine weitere Option

Alaba gewann mit dem FC Bayern und Real Madrid insgesamt viermal die Champions League. Zuletzt führte er Österreich bei der WM als Kapitän an. In den vergangenen Jahren war der Linksfuß aber von vielen Verletzungsproblemen geplagt, seine Gehaltsvorstellungen dürften zudem den Spielraum des HSV übersteigen.

Zuletzt zeigte Lazio Rom Interesse an Alaba, holte dann aber lieber den ebenfalls vereinslosen Diogo Leite (27). Eine andere Alaba-Spur führt aktuell zum Club América nach Mexiko.