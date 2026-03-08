Rückkehr perfekt: Hecking übernimmt Wolfsburg

Die 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV war zu viel, der VfL Wolfsburg trennte sich von Daniel Bauer. Die Trendwende wurde dem Trainer nicht mehr zugetraut, den Abstieg verhindern soll nun ein alter Bekannter.

Wie die Wölfe bekanntgeben, übernimmt Dieter Hecking ab sofort die Geschicke des abstiegsbedrohten Werksverein. Der Kult-Coach unterschreibt dem Vernehmen nach einen Vertrag bis Saisonende.

„Dieter Hecking bringt genau die Erfahrung mit, die wir in der aktuellen Situation brauchen. Er kennt den Verein, das Umfeld und auch die Anforderungen der Bundesliga sehr genau. Wir sind überzeugt, dass er der Mannschaft mit seiner Ruhe, seiner Expertise und seiner klaren Linie die nötige Stabilität geben wird, um unser gemeinsames Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen“, sagt VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler.

Hecking selbst ergänzt: „Zum VfL Wolfsburg zurückzukehren, bedeutet mir viel. Ich habe hier eine intensive und erfolgreiche Zeit erlebt und weiß, welche Qualität und Energie in diesem Verein steckt. Jetzt gilt es, den Fokus voll auf die kommenden Aufgaben zu richten und gemeinsam alle Kräfte zu bündeln, um in der Bundesliga zu bleiben.“

Hecking war bereits zwischen 2013 und 2016 für den VfL verantwortlich. Zuletzt betreute er den VfL Bochum als Trainer, wurde dort aber im Laufe der Hinrunde nach einem schwachen Saisonstart entlassen.

In Wolfsburg wartet ein großes Chaos auf den 61-Jährigen. Neben Bauer wurde auch Geschäftsführer Peter Christiansen entlassen. Gelingt es Hecking, den VfL trotz der Unruhe zu stabilisieren?