Spektakulärer Tausch: Atlético bot drei Spieler für Griezmann

Antoine Griezmann zurück zu Atlético Madrid. Diese Schlagzeile hätten die Colchoneros vor Saisonbeginn gerne gelesen. Wie der Radiosender ‚Cadena SER‘ berichtet, schlugen Diego Simeone und seine Mitstreiter dem FC Barcelona ein Tauschgeschäft vor. Gleich drei Spieler hätten die Rojiblancos ins Camp Nou ziehen lassen, um den verlorenen Sohn zurückzuholen.

Im Angebot waren Innenverteidiger Mario Hermoso (25), Flügelflitzer Thomas Lemar (25) und Stürmer Álvaro Morata (28). Die Katalanen lehnten das Angebot aus der Hauptstadt jedoch ab und erklärten Griezmann für unverkäuflich. Dabei hatte Barça in der zentralen Abwehr und im Angriff durchaus Bedarf.

Rentiert hat sich die Entscheidung bislang nicht. Weltmeister Griezmann ist im Trikot der Blaugrana weiterhin ein Schatten seiner selbst. Zwei Tore und ein Assist stehen nach zehn Partien in dieser Spielzeit zu Buche. Und noch schlimmer: Die spielerische Klasse des 29-Jährigen kommt an der Seite von Lionel Messi nicht zum Tragen. Man darf also gespannt sein, ob Atletí einen weiteren Anlauf wagen wird.