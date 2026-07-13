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Bundesliga

Leipzig kurz vor 60-Millionen-Doppelschlag

Bei RB Leipzig stehen zwei teure Neuzugänge auf der Matte. Unterm Strich könnten über 60 Millionen Euro fließen.

von David Hamza - Quelle: Sky
1 min.
Maxime Estève lacht @Maxppp

Die Festverpflichtung von Brajan Gruda (22) ist bei RB Leipzig nur noch reine Formsache. Laut ‚Sky‘ entscheidet sich in Kürze, ob der Offensivspieler schon am heutigen Montag ins Training einsteigen wird oder erst morgen.

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Gruda wird wie schon in der Rückrunde von Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Teil des Deals ist eine 25 bis 30 Millionen Euro hohe Kaufpflicht, die schon bei einer sehr geringen Anzahl von Pflichtspieleinsätzen greift.

Neben dem Ex-Mainzer wird auch Innenverteidiger Maxime Estève (24) in Leipzig unterschreiben. Noch in dieser Woche will RB den Transfer zu Papier bringen, berichtet ‚Sky‘.

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Der 1,93 Meter große Linksfuß kommt vom Premier League-Absteiger FC Burnley. Mit Boni winken den Engländern 32 Millionen Euro. Burnley erhält zudem eine Weiterverkaufsklausel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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