Miron Muslic soll dem FC Schalke 04 noch lange erhalten bleiben. Das bekräftigt Sportvorstand Frank Baumann im Interview mit der ‚Sport Bild‘: „Das, was wir uns von ihm versprochen haben, hat er eingehalten. Er ist fachlich extrem gut, er ist klar, konsequent. Zudem ist er rhetorisch gut, hat einen guten Zugang zu den Spielern. Er wird seinen Weg noch weitergehen, hoffentlich noch sehr lange bei Schalke 04. Wir haben auch ihm gesagt: Das Thema Kontinuität auf den Schlüsselpositionen ist ein wichtiges Erfolgskriterium. Unser Ziel ist es, mit Miron auch über die aktuelle Vertragslaufzeit bis 2028 hinaus zusammenzuarbeiten.“

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Doch der Erfolgscoach des Aufsteigers könnte Begehrlichkeiten bei anderen Klubs wecken. In Muslics Vertrag ist eine gestaffelte Ausstiegsklausel enthalten. Je nach Klub sind fünf bis acht Millionen Euro fällig, um den 43-Jährigen aus seinem Kontrakt herauszukaufen. Baumann glaubte jedoch nicht an einen vorzeitigen Abschied des Österreichers: „Zu keiner Sekunde. Es gab keinen Moment, in dem ich dieses Gefühl hatte. Wir haben eine Idee gehabt, wie wir Schalke in die Erfolgsspur bringen wollen. Miron hat sich dem voll verschrieben. Warum sollte er Gedanken haben, das abzubrechen?“