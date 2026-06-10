Es ist wohl nicht auszuschließen, dass Eintracht Frankfurt im Sommer Ausschau nach einem neuen Stammkeeper hält. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ werden die Karten auf der Torhüterposition nach der Rückkehr von Adi Hütter neu gemischt. In der abgelaufenen Spielzeit duellierten sich Michael Zetterer (30) und Kauã Santos (23) um den Platz zwischen den Pfosten.

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Nun will sich Hütter in der Vorbereitung ein genaues Bild von der Situation machen. Wird der neue Cheftrainer weder von Santos noch von Zetterer überzeugt, „könnte sogar ein komplett neuer Torwart kommen“, führt die ‚Sport Bild‘ aus.