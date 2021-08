Mor leihweise in die Türkei

Emre Mor (24) will seiner Karriere in der Türkei neuen Schwung verleihen. Wie der La Liga-Vertreter Celta Vigo vermeldet, wird der ehemalige BVB-Profi auf Leihbasis für eine Saison an Karagümrük SK abgegeben.

Bei Celta blieb der technisch hochveranlagte Mor bis heute praktisch alles schuldig, was sich die Verantwortlichen von ihm erhofft hatten. Vor fünf Jahren war der türkische Nationalspieler für knapp zehn Millionen Euro vom FC Nordsjaelland nach Dortmund gewechselt, schon ein Jahr später wurde er nach Vigo weiterverkauft. Mors Gastspiel bei Karagümrük ist bereits das dritte, auf das sich die Spanier eingelassen haben.