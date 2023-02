Eintracht-Neuzugang Max will langfristig bleiben

Philipp Max freut sich auf seine Zeit bei Eintracht Frankfurt und will auch nach Beendigung der laufenden Saison ein Adlerträger bleiben. „Es ist mein Wunsch, längerfristig in Frankfurt zu bleiben. Der Weg der vergangenen Jahre ist sensationell. Davon möchte ich ein Teil sein“, so der Linksverteidiger auf einer Pressekonferenz.

Der 29-Jährige kam gestern per Leihe von der PSV Eindhoven zur SGE. Verankert im Leihdeal ist auch eine Kaufpflicht, die unter bestimmten Bedingungen im Sommer automatisch greift. Als Ablöse werden dann dem Vernehmen nach weniger als zwei Millionen Euro fällig. Die Chancen, dass der Neuzugang seinen Wunsch erfüllt bekommt, stehen dementsprechend gut.

