Ein schmerzhafter Ausfall: So könnte Bayern gegen Real spielen

Die Nachricht von der Verletzung von Lennart Karl (18) war ein kleiner Rückschlag. Abgesehen vom Ausfall des Youngsters dürfte Vincent Kompany mit seinem vorhandenen Kader aber sehr zufrieden sein. Alle anderen Leistungsträger sind fit und wollen dafür sorgen, das 2:1 aus dem Hinspiel in der Allianz Arena über die Bühne zu bringen.

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Die Situation bei Real Madrid ist da schon weitaus weniger bequem. Álvaro Arbeloa kann zwar wieder auf Kylian Mbappé (27) setzen, der in der Liga noch wegen einer Platzwunde verletzt gefehlt hatte. Nicht dabei sein wird dagegen Raúl Asencio. Der 23-jährige Innenverteidiger steht aufgrund von Schwindel und dem Verdacht auf eine Magen-Darm-Grippe nicht im Kader der Königlichen. Außerdem muss Arbeloa den gesperrten Aurélien Tchouaméni (26) ersetzen. Der ehemalige Welttorhüter Thibaut Courtois (33) fehlt weiterhin verletzt, für ihn spielt erneut Andriy Lunin (27).

Bei den Bayern wird Kompany voraussichtlich exakt die Elf auf den Rasen bringen, die die Madrilenen im Hinspiel vor einer Woche zumindest in der ersten Hälfte phasenweise an die Wand spielte.

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So könnte Bayern spielen