Bayern-Zukunft: Aseko hat ein Ass im Ärmel

Die Zeichen verdichten sich, dass der FC Bayern Noel Aseko im kommenden Sommer zurückbeordert. Beim deutschen Rekordmeister verfügt der talentierte Mittelfeldmann über einen wichtigen Befürworter.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky | Mia san vier
Noël Aseko im 96-Trikot @Maxppp

Trainer Vincent Kompany würde sich offenbar darüber freuen, Noel Aseko beim FC Bayern begrüßen zu können. „Die Bayern überlegen ernsthaft, den Spieler im Sommer zurückzuholen, ihn dann auch einzusetzen, weil Kompany ein großer Fan von ihm ist“, so ‚Sky‘-Reporter Kerry Hau im Podcast ‚Mia san vier‘.

Aktuell ist der athletische Mittelfeldmann an Hannover 96 verliehen. Beim deutschen Rekordmeister ist Aseko ein heißer Kandidat auf das Erbe von Leon Goretzka (31), der den FCB im Sommer verlässt.

Die Leihe des 20-Jährigen läuft bis Saisonende, die für den Anschluss vereinbarte Kaufoption wird Hannover voraussichtlich ziehen. Bayern kann Aseko im Fall der Fälle jedoch für kolportierte 1,4 Millionen Euro zurückholen. Darauf deutet aktuell alles hin.

