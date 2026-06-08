Kimmich verrät: „Sehr, sehr krasses“ Angebot von PSG

Joshua Kimmich wäre laut eigener Aussage fast bei Paris St. Germain gelandet. In einer ‚ZDF‘-Dokumentation berichtet der DFB-Kapitän von Gesprächen mit den Verantwortlichen der Franzosen während der Saison 2024/25.

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Kimmich verrät: „Wenn das Interesse groß ist, und ich muss sagen, die haben das wirklich gut gemacht und einem echt den Eindruck vermittelt, dass sie einen wirklich haben wollen, dann ist das schon so, dass man sich damit beschäftigt.“ (zitiert via ‚Bild‘)

Zumal der heute 31-Jährige im Sommer 2024 extrem unzufrieden in München war. „Ich habe mich mit Max Eberl unterhalten. Der hat mir das dann auch noch mal bestätigt: ‚Wenn du weg möchtest, dann bist du zum Verkauf, dann ist das möglich‘“, so Kimmich, der aber letztlich auch dank der Ankunft von Trainer Vincent Kompany doch noch bis 2029 in München verlängerte.

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Mit PSG war es aber zweifelsfrei heiß. Kimmichs Frau Lina schaute sich bereits in Paris um und traf unter anderem Trainer Luis Enrique, während das finanzielle Angebot des aus Katar finanzierten Champions League-Siegers „krass, wirklich sehr, sehr krass“ gewesen sei, so Kimmich.