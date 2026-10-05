Deutliches Statement: Ronaldo soll zurückkehren

Das zweite Spiel und der zweite Sieg seit dem skandalösen Abschied von Cristiano Ronaldo von der portugiesischen Nationalmannschaft: Mit 2:1 gewann die Seleção am gestrigen Sonntagabend gegen Norwegen. Zumindest sportlich scheinen die Portugiesen ihren eitlen Superstar nicht zu vermissen.

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Nach der Partie war trotzdem Ronaldo das vorherrschende Thema rund um die Nationalmannschaft. Und die Beteiligten nutzten das Ende der Länderspielpause, um ausführlicher über CR7 und dessen Zukunft im Team zu reden. Der Tenor: Alles ein großes Missverständnis, Ronaldo soll zurückkommen.

Nationaltrainer Jorge Jesus sagte nach dem Spiel: „Ich weiß nicht, was passieren wird. Für mich ist noch alles offen. Cris muss sich vor der nächsten Nominierung entscheiden, wie es in seinem Leben weitergehen soll. Wenn er in der Nationalmannschaft spielen will und spielbereit ist, warum nicht? Es gibt keinen Groll, denn es handelte sich um ein Missverständnis. Ich denke, das lässt sich leicht klären.“

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Noch viel deutlicher meldete sich Verbandspräsident Pedro Proença zu Wort – also der Mann, der sich zusammen mit Jesus eine Verfolgungsjagd mit Ronaldo geliefert haben soll, mit dem Ziel, den Stürmerstar von der Abreise abzuhalten. Proença wolle, „zwei oder drei Punkte loswerden“.

„Ein Missverständnis“

„Wir sprechen hier vom besten Spieler aller Zeiten, einem Spieler, der dem portugiesischen Fußball mehr als zwei Jahrzehnte gewidmet hat. Cristiano Ronaldo ist das größte Symbol der portugiesischen Identität, und deshalb müssen wir Cristiano Ronaldo unsere Ehrerbietung erweisen“, eröffnet Proença eine längere Lobeshymne.

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Ronaldo sei „aufgrund seiner Verdienste um den Sport automatisch Teil der Nationalmannschaft. Das muss unumstritten sein. Er wird also immer Teil dieser Gruppe hier sein, solange er dazu in der Lage ist.“

Den skandalösen Abschied von Ronaldo nennt Proença, „eindeutig ein Missverständnis, das intern geklärt werden muss. Er ist unser Aushängeschild. Cristiano Ronaldo ist eine portugiesische Marke, er ist ein absolut außergewöhnlicher Spieler, der seine Karriere am Ende der Weltmeisterschaft hätte beenden können. Er wollte das nicht zulassen, weil er seine Nationalmannschaft so sehr liebt.“

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Ein offensiver Versuch, Ronaldo von der Rückkehr zu überzeugen. Proença wolle nun versuchen, die „Zeit und Ruhe“ nach der Länderspielpause zu nutzen, um „dieses Missverständnis auszuräumen“.

Auch aus der Mannschaft vernimmt man ähnliches. João Cancelo erklärte nach der Norwegen-Partie: „Cristiano Ronaldo ist unser Kapitän und das Symbol unseres Teams. Er ist der Beste aller Zeiten. Ich bin überzeugt, dass sich die Dinge auf jeden Fall bestmöglich entwickeln werden. Wir alle wollen, dass die Situation in aller Ruhe und mit dem Respekt gelöst wird, den Cristiano verdient.“

Ronaldo selbst hat sich bislang nicht erneut zur Thematik geäußert. Nach wie vor steht aber die Ankündigung des 41-Jährigen im Raum, dies zeitnah tun zu wollen.