Bayer-Boss sagt dem BVB ab

Kim Falkenberg stand nicht für ein Engagement bei Borussia Dortmund zur Verfügung. Bayer Leverkusens Technischer Direktor betont gegenüber der ‚Bild‘: „Ein Wechsel ist im Moment kein Thema für mich, wir haben hier bei Bayer Leverkusen gemeinsam und ich persönlich für mich große Ziele.“

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Der 37-Jährige sei beim BVB ein Kandidat für die Nachfolge von Sebastian Kehl gewesen. Diese übernimmt nun jedoch Nils-Ole Book, der in Dortmund am heutigen Montag einen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat.