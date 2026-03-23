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Bundesliga

Bayer-Boss sagt dem BVB ab

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Signal Iduna Park @Maxppp

Kim Falkenberg stand nicht für ein Engagement bei Borussia Dortmund zur Verfügung. Bayer Leverkusens Technischer Direktor betont gegenüber der ‚Bild‘: „Ein Wechsel ist im Moment kein Thema für mich, wir haben hier bei Bayer Leverkusen gemeinsam und ich persönlich für mich große Ziele.“

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Der 37-Jährige sei beim BVB ein Kandidat für die Nachfolge von Sebastian Kehl gewesen. Diese übernimmt nun jedoch Nils-Ole Book, der in Dortmund am heutigen Montag einen Vertrag bis 2029 unterschrieben hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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