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Alvarez-Alternative: Barça verpflichtet Jesus

Der FC Barcelona landet kurz vor Transferschluss einen spektakulären Deal. Nach dem wochenlangen Kampf um Julián Alvarez kommt nun die Alternative von der Insel.

von Martin Schmitz - Quelle: fcbarcelona.com
1 min.
Gabriel Jesus im Trikot von Arsenal London @Maxppp

Nach vier Jahren im Klub kehrt Gabriel Jesus dem FC Arsenal den Rücken und wechselt in La Liga. Der FC Barcelona gibt offiziell die Verpflichtung des 29-jährigen Angreifers bekannt, der einen Vertrag bis 2029 unterschreibt. Als Ablöse fließen nach ein Jahr vor Vertragsende dem Vernehmen zehn Millionen plus Boni.

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Bereits seit einiger Zeit hatten sich die Katalanen nach einem neuen Mittelstürmer umgeschaut und dabei lange Zeit auf einen Transfer von Julián Alvarez (26) von Atlético Madrid gehofft.

Dieser ist jedoch nicht zu haben, Jesus ist die Alternative und soll Barça mehr Optionen in der Offensive geben. Dennoch behält Barcelona Wunschspieler Alvarez weiter im Auge.

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Jesus war 2023 für 52 Millionen Euro Ablöse von Manchester City zu den Gunners gewechselt. In 123 Pflichtspielen für die Londoner erzielte der technisch versierte Rechtsfuß 32 Treffer und bereitete 22 weitere vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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