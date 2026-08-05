Serie A
Ex-Leipziger Angeliño verlässt Rom
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@Maxppp
Linksverteidiger Angeliño setzt seine Karriere in Spanien fort. La Liga-Klub Deportivo A Coruña leiht den 29-Jährigen für eine Saison von der AS Rom aus. Teil des Deals ist eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach 2,5 Millionen Euro beträgt.
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En que equipo che gustaría xogar? 💙🤍 pic.twitter.com/h9pYJh9ofK— RC Deportivo (@RCDeportivo) August 5, 2026
In Rom steht Angeliño bis 2028 unter Vertrag. RB Leipzig hatte den Spanier 2021 für 18 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet. Es folgten Leihen zu Hoffenheim, Galatasaray und der Roma. Vor zwei Jahren kauften die Giallorossi ihn dann für 5,4 Millionen von RB.
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