Wilde Wechsel-Gerüchte um Nagelsmann

Eigentlich sollte der volle Fokus von Julian Nagelsmann gegenwärtig auf der anstehenden Weltmeisterschaft im Sommer liegen. Überraschende Berichte aus England legen jedoch nahe, dass der Bundestrainer sich parallel um einen neuen Job bemüht.

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Laut ‚Teamtalk‘ loten „Vermittler im Auftrag von Julian Nagelsmann“ gerade den Trainermarkt auf der Insel für die kommende Saison aus und „haben Kontakt zu mehreren namhaften Vereinen der Premier League aufgenommen“.

Dazu zählen vor allem der FC Liverpool, der FC Arsenal, der FC Chelsea und Manchester City – allesamt Vereine, bei denen es im Sommer aus unterschiedlichen Gründen zu einem Trainerwechsel kommen könnte. Dazu heißt es, „dass seine Situation in der gesamten englischen Spitzenliga aufmerksam verfolgt wird“.

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United plant Vorstoß

Derzeit soll es offiziell sowohl bei Liverpool, als auch Arsenal und Chelsea im Sommer planmäßig keine Veränderung auf der Trainerbank geben. Aus dem Nagelsmann-Umfeld heißt es zudem laut ‚Teamtalk‘, dass sich der 38-Jährige voll und ganz auf die WM konzentriert. Dennoch deute vieles darauf hin, dass er „darüber hinaus offen für das richtige Projekt wäre, wobei England als sein wahrscheinlichstes Ziel gilt“.

Ein anderer Verein könnte sich zeitnah in der Causa in Stellung bringen. Wie Ben Jacobs bei ‚The United Stand‘ berichtet, steht Nagelsmann weit oben auf der Liste von Manchester United. Bisher habe es noch keinen Kontakt gegeben, der März wurde laut dem Fußballexperten genutzt, um vereinsintern eine Shortlist zu erstellen und Informationen zu sammeln.

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Ab Ende April, spätestens Anfang Mai will der Verein in die finale Entscheidungsphase eintreten und nach der Auswertung der internen Beratungen und der ermittelten Daten Interviews mit geeigneten Kandidaten führen – auch mit Nagelsmann.

Prominente Namen wurden diskutiert

Zwar sei auch United-Interimscoach Michael Carrick weiter im Rennen um eine Festanstellung, der starke Anfangseindruck des Ex-Profis strahle bei weitem aber nicht mehr so hell wie zu Beginn seiner Anstellung.

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Ehemalige Topkandidaten wie Thomas Tuchel (England) und Luis Enrique (Paris St. Germain) haben alle ihre Verträge gerade erst verlängert oder stehen kurz davor. Laut Jacobs führt Nagelsmann aktuell die Wunschliste an, noch vor Mauricio Pochettino (USA), Oliver Glasner (bis Sommer Crystal Palace) und Gareth Southgate (vereinslos).