Pokal-Wahnsinn in Barcelona | Ambitionierter Plan mit Agüero

Pokal-Wahnsinn in Barcelona

Mit 0:2 hatte sich der FC Barcelona im Hinspiel des Copa del Rey-Halbfinals dem FC Sevilla geschlagen geben müssen. Am gestrigen Mittwoch folgte die eindrucksvolle Revanche. Mit einem verrückten 3:0 nach Verlängerung zog Barça doch und durchaus überraschend ins spanische Pokalfinale ein. Die katalanische Presse feiert gebührend: „Grandios“, prangt es auf der ‚Sport‘, „Episch“, auf der ‚Mundo Deportivo‘. In Andalusien sieht die Gefühlslage anders aus, „So, wie es am meisten schmerzt“, titelt die ‚Estadio Deportivo‘.

Laportas Plan mit Agüero

Auch in Englands Sportpresse geht es um den FC Barcelona – genauer gesagt um Joan Laporta, der zurzeit als Barça-Präsidentschaftskandidat auf Stimmenfang geht. Laut der ‚Times‘ möchte der 58-Jährige im Sommer Sergio Agüero verpflichten, wenn dessen Vertrag bei Manchester City ausläuft. Möglich machen soll den Transfer die Verlängerung mit Klubikone Lionel Messi. La Pulga soll dann als Botschafter dabei helfen, Agüero ins Camp Nou zu locken. Ein ambitioniertes Wahlkampfversprechen.

McKennie bleibt in Turin

Schon am gestrigen Mittwoch verkündete Juventus Turin die feste Verpflichtung von Weston McKennie. Der ‚Tuttosport‘ ist das einen Teil ihrer Titelseite wert. „McKennie komplett zu Juve“, fasst die italienische Sporttageszeitung zusammen. 18,5 Millionen Euro überweist die Alte Dame in Richtung Schalke 04. 6,5 weitere Millionen könnten noch folgen.