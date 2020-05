Schwolows Top-Leistung: Spektakulär ins Schaufenster

Dass nach einem 3:3-Unentschieden ein Torhüter als Matchwinner gilt, ist nicht gerade die Regel. Nach der gestrigen Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg war es aber genau so. Alexander Schwolow, Keeper der Breisgauer, hatte seiner Mannschaft fast im Alleingang einen Punkt gerettet.

Unglaubliche 34 Schüsse gab Frankfurt ab, 16 kamen auf das Tor des 27-Jährigen, der eine großartige Parade an die nächste reihte. „Alexander Schwolow war der beste Mann bei uns, keine Frage. Er hat herausragend gehalten, er ist ein sehr, sehr guter Torwart“, lobte Christian Streich.

Ausstiegsklausel

Angesprochen wurde der Freiburger Trainer auch auf die Wechselgerüchte um seine Nummer eins, die zuletzt kursierten. „Dazu will ich mich nicht äußern, ich will nicht spekulieren“, so Streich. Laut ‚kicker‘ besitzt Schwolow in seinem noch bis 2022 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel über acht Millionen Euro.

Angesichts seiner nun schon Jahre währenden Konstanz und der spektakulären Leistung in Frankfurt geht er damit fast als Schnäppchen durch. Zu den bisher genannten Interessenten Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon und Schalke 04 könnten sich daher noch einige dazugesellen.