Darmstadt holt Ex-Hamburger Mikelbrencis

Der SV Darmstadt 98 holt Verstärkung mit Bundesliga-Erfahrung an Bord. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, wechselt William Mikelbrencis (22) ans Böllenfalltor. Zur Vertragslaufzeit machen die Lilien keine Angaben. Der französische Rechtsverteidiger kommt ablösefrei, nachdem sein Arbeitspapier beim Hamburger SV Ende Juni ausgelaufen war.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darmstadts Sportdirektor Paul Fernie erklärt: „Wir haben viele Gespräche mit William geführt und freuen uns, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten. Seine Qualitäten hat er in Hamburg nachgewiesen und im vergangenen Jahr auch in der Bundesliga sehr viel Einsatzzeit bekommen. Mit ihm bekommen wir einen Spieler, der trotz seiner erst 22 Jahre schon einiges an Erfahrung gesammelt hat und zudem die Liga bereits kennt.“