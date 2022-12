Spaniens „WM-K.o.“ | „Psychospielchen“ um Mbappé?

„Aus und vorbei“ für Spanien

Keine Sensation, aber eine große Überraschung: Marokko schlägt Spanien im Elfmeterschießen und zieht in die nächste Runde ein. Die Presse feiert die Nordafrikaner und zerreißt La Roja. Auf dem Cover der französischen ‚L’Équipe‘ ist unter anderem Achraf Hakimi zu sehen, der den entscheidenden Strafstoß eiskalt per Chip in die Mitte versenkte, versehen mit der Überschrift „Fröhliche Juwelen“. Der italienische ‚Corriere dello Sport‘ spricht sogar von einer „Schlachtung“. In Spanien herrscht Ernüchterung. Die ‚as‘ schreibt „Aus und vorbei“, die ‚Mundo Deportivo‘ „WM-K.o.“. Die Marokkaner treffen nun im Viertelfinale am Samstag auf Portugal (16 Uhr).

„Psychospielchen“ um Mbappé?

England gegen Frankreich, ein Klassiker und beide Nationen gespickt mit internationalen Stars. In diesem Duell in der Runde der letzten Acht werden vermutlich Nuancen die Entscheidung über Sieg und Niederlage bringen. Auf französischer Seite könnte einmal mehr Kylian Mbappé für diese besonderen Momente sorgen, doch dieser nahm gestern nicht am Mannschaftstraining der Les Bleus teil. Der ‚Daily Express‘ titelt neutral „Mbappé fehlt“, während der ‚Mirror‘ die Abwesenheit als „Psychospielchen“ beschreibt.

Ramos & die „Portugal-Show“

In Portugal ist die Euphorie nach dem beachtlichen 6:1-Erfolg über die Schweiz zu Recht riesig. Ein junger Mann überzeugte dabei auf ganzer Linie. Gonçalo Ramos ersetzte Cristiano Ronaldo und verzeichnete bei seinem Startelfdebüt einen Hattrick sowie eine Vorlage. Die ‚Tuttosport‘ aus Italien berichtet von der „Portugal-Show ohne Ronaldo“. Das heimische Blatt ‚A Bola‘ nennt Ramos den „Demolierer“, bei der ‚Record‘ schreibt er „Geschichte“.