Klopp: „Sitze hier wegen der Vergangenheit“

Jürgen Klopp glaubt weiterhin an eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem FC Liverpool. Dies betonte der Deutsche auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Ligaspiel gegen den FC Chelsea: „Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass ich hier wegen der Vergangenheit sitze, nicht wegen dem, was wir in dieser Saison getan haben. Das gefällt mir nicht. Ist das nun richtig oder nicht? Das werden wir in der Zukunft sehen, aber ich bin voll dabei, daran gibt es keinen Zweifel, aber wir müssen das in Ordnung bringen.“

Klopp, der den Klub mittlerweile seit über sieben Jahren trainiert, steht mit den Reds aktuell auf Platz acht der Tabelle. Der Rückstand auf die Champions League-Ränge beträgt acht Punkte. Nachdem er mit dem Verein 2019 den Champions League-Sieg, 2020 die Meisterschaft und 2022 zwei Pokaltriumphe feiern konnte, hofft der Trainer, bald wieder auf die Erfolgsspur zurückzukommen.

