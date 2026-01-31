Menü Suche
Bayern-Flop: Angebot für Zaragoza

Bei Bryan Zaragoza könnte sich in den letzten Zügen der Transferperiode eine überraschende Wende abzeichnen. Ein italienischer Spitzenklub bietet für den Spanier.

von Daniel del Federico - Quelle: Fabrizio Romano | Corriere della Sera

Bryan Zaragoza auf der Bank @Maxppp

Bryan Zaragoza könnte in diesem Winter noch zur AS Rom wechseln. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der italienische Spitzenklub dem FC Bayern bereits ein erstes Angebot für den Spanier unterbreitet.

Die angebotenen Transfermodalitäten sickerten ebenfalls bereits durch. Die ‚Corriere della Sera‘ berichtet, dass die Giallorossi den 24-Jährigen gerne für eine Gebühr von zwei Millionen Euro ausleihen würden und sich für den Anschluss eine Kaufoption in Höhe von 13 Millionen Euro sichern möchten. Zaragoza ist derzeit noch an Celta Vigo verliehen, sein Vertrag in München läuft noch bis 2029.

Damit das Leihgeschäft realisiert werden kann, kreiert die Roma ihren eigenen Domino-Effekt. Da der Klub zeitgleich an einer Leihe von Christopher Nkunku (28) vom AC Mailand arbeitet, müsste der aktuelle Leihvertrag von Evan Ferguson (21) vorzeitig beendet werden, um Platz für die beiden potenziellen Neuzugänge zu schaffen. An der Säbener Straße soll man einem festen Verkauf des quirligen Flügelspielers offen gegenüberstehen.

