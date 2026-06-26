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Überraschung: Werder holt Magdeburgs Stalmach

von Lukas Weinstock - Quelle: werder.de
3 min.
Dariusz Stalmach hadert @Maxppp

Werder Bremen bedient sich beim 1. FC Magdeburg. Vom Zweitligisten wechselt Dariusz Stalmach an die Weser. Über die Vertragslaufzeit macht Werder keine Angabe. Im vergangenen Jahr kam der 20-jährige Mittelfeldakteur vom AC Mailand nach Sachsen-Anhalt, nun zieht es ihn in Richtung Bremen.

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„Dariusz ist ein spannender, ehrgeiziger Spieler, dessen Entwicklung wir schon seit längerer Zeit verfolgen. Wir sehen in ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial und wollen mit ihm gemeinsam seine Fähigkeiten ausbauen“, erklärt Leiter Profifußball Peter Niemeyer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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