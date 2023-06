Atlético: Simeone bestätigt Söyüncü-Deal

Caglar Söyüncü (27) wird ab kommender Spielzeit das Trikot von Atlético Madrid tragen. Diego Simeone bestätigt die Verpflichtung des Innenverteidigers gegenüber dem Radiosender ‚Cadena Cope‘: „Söyüncü wird sich uns anschließen, ja - er wird in der Verteidigung helfen.“

Der türkische Nationalspieler schließt sich den Rojiblancos ablösefrei von Leicester City an. Neben dem ehemaligen Freiburger wechselt auch Nachwuchs-Innenverteidiger Santiago Mouriño zu den Colchoneros: „Santiago Mouriño wird auch kommen, wir werden ihn in der Vorsaison sehen. Wir haben große Erwartungen.“ Der 21-Jährige wechselt vom uruguayischen Erstligisten Racing Club in die spanische Hauptstadt.

