Kehl: „Moukokos Weg beginnt jetzt erst“

Sebastian Kehl macht keinen Hehl daraus, dass es bei Borussia Dortmund kaum jemand erwarten kann, bis Youssoufa Moukoko bei den Profis auflaufen darf. „Das ist ein großer Schritt für ihn, ein Prozess. Wir müssen ihm die nötige Ruhe und Zeit geben“, schränkt der Leiter des BVB-Lizenzbereichs gegenüber dem ‚kicker‘ ein, stellt aber klar: „Umso mehr haben sich alle Beteiligten danach gesehnt, dass es jetzt losgeht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am kommenden Freitag feiert das Sturm-Wunderkind seinen 16. Geburtstag und ist so für das anstehende Bundesliga-Spiel am Samstagabend gegen Hertha BSC (20:30 Uhr) spielberechtigt. Ob er gegen die Alte Dame direkt auflaufen wird, verrät Kehl nicht, ist sich aber sicher: „Youssoufa bringt sehr viel Talent mit. Aber sein Weg beginnt jetzt erst.“