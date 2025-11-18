Menü Suche
HSV: Polzin schwärmt von Rieder

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Merlin Polzin an der Seitenlinie @Maxppp
Augsburg Hamburg

Merlin Polzin hätte Fabian Rieder gerne beim Hamburger SV gesehen. Wie der Trainer gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt, haben sich die Rothosen im Sommer um den Mittelfeldspieler bemüht: „Er hat sich im Sommer nicht für uns entschieden, obwohl wir gute Gespräche mit ihm hatten. Es war bei ihm keine Entscheidung gegen den HSV. Es gab einfach viele Argumente, die für Augsburg sprachen und weiter sprechen. Die Entscheidung kann ich absolut nachvollziehen. Auch, wenn ich sie an seiner Stelle anders getroffen hätte.“

Vom Vorgehen des 23-Jährigen kann Polzin aber nur den Hut ziehen: „So, wie er sich verhalten hat, das habe ich selten gesehen. Wenn Spieler im Austausch mit mehreren Vereinen sind, dass sie so vorbildlich alles persönlich klären. Auch die Absage war ein gutes Gespräch.“ Statt zum HSV wechselte Rieder im Sommer zum FC Augsburg, wo er mit drei Toren und zwei Vorlagen in acht Bundesligaspielen voll eingeschlagen ist. Am Samstag (15:30 Uhr) treffen beide Teams aufeinander.

