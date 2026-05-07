Prominenter Trainer-Kandidat in Frankfurt

Albert Riera steht bei Eintracht Frankfurt vor dem Aus. Entweder nach dem morgigen Spiel gegen Borussia Dortmund oder nach Saisonende muss der Cheftrainer dem Vernehmen nach seinen Hut nehmen.

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Als potenzielle Feuerwehrmänner wurden zuletzt U19-Coach Alexander Meier sowie die vereinslosen Friedhelm Funkel und Adi Hütter gehandelt, im Sommer soll es dann eine große Lösung geben. Vier Kandidaten stehen diesbezüglich bei den Hessen aktuell offenbar auf der Liste.

Einer davon ist laut ‚Sky‘ Matthias Jaissle, der erst kürzlich mit Al Ahli die asiatische Champions League erfolgreich verteidigen konnte. In Saudi-Arabien steht der 38-Jährige bis 2027 unter Vertrag, ließ selbst zuletzt aber durchblicken, dass er sich einen Bundesliga-Wechsel perspektivisch vorstellen könne.