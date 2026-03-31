Über 100 Millionen: Sechs Abgänge in der VfB-Abwehr?

Mehrere Abwehrspieler könnten dem VfB Stuttgart nach dieser Saison den Rücken kehren. Um gleich sechs Defensivakteure ranken sich Wechselgerüchte. Dem amtierenden DFB-Pokalsieger winken dabei satte Transfer-Einnahmen.

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Für diese werden allerdings gewiss nicht Pascal Stenzel (30) und Dan-Axel Zagadou (26) sorgen, deren Verträge nach aktuellem Stand auslaufen und voraussichtlich nicht verlängert werden. Zu letzterem wartet nun das Portal ‚Absolut Fussball‘ mit neuen Informationen auf.

Demzufolge stehen die Zeichen beim erneut verletzten Franzosen auf Abschied, konkrete Gespräche über ein neues Arbeitspapier gebe es derzeit nicht. Für eine Verlängerung müsste Zagadou auf einen großen Teil seines aktuellen Gehalts verzichten.

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Saftige Preisschilder

Zwei junge Innenverteidiger, die mit ihren starken Leistungen Begehrlichkeiten geweckt haben und den Stuttgartern kurz- oder mittelfristig eine Mega-Ablöse einbringen könnten, sind Finn Jeltsch (19) und Ramon Hendriks (24). Der VfB will Youngster Jeltsch zwar unbedingt halten, bei einer Summe ab 50 Millionen Euro würden die Verantwortlichen aber womöglich ins Grübeln kommen.

Bei Hendriks wären die Schwaben dem Vernehmen nach ab einer Summe von 40 Millionen gesprächsbereit. Im Winter holte sich Nottingham Forest einen Korb ab, für den Sommer bekundet Berichten zufolge Borussia Dortmund Interesse am niederländischen Linksfuß.

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Zwei Führungsspieler weg?

Rund um Jeff Chabot (28) hielten sich die Abgangsgerüchte zuletzt zwar in Grenzen, im Januar wurde der Abwehrchef allerdings bereits mit Vereinen wie Benfica Lissabon und der AS Rom in Verbindung gebracht. Der VfB soll sich bei einem künftigen Verkauf eine Ablöse von 20 Millionen vorstellen.

Bei Maximilian Mittelstädt (29) nahmen die Spekulationen kürzlich an Fahrt auf. Seinen Status als unumstrittene Stammkraft hat der 15-fache DFB-Nationalspieler zuletzt etwas eingebüßt, auf einen Abschied des Linksverteidigers soll sich der VfB bereits vorbereiten. Berichten zufolge hat die SSC Neapel die Fühler nach Mittelstädt ausgestreckt.