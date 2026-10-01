Schwere Betrugsvorwürfe: Der Grund für die CR7-Abreise

„Zum richtigen Zeitpunkt werde ich allen Portugiesen die Gründe nennen, die mich zu meinem Abschied von der Nationalmannschaft motiviert haben“, ließ Cristiano Ronaldo am gestrigen Abend seine Follower in den Sozialen Netzwerken wissen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 41-Jährige bereits die Koffer gepackt, das Nationalteam eigenmächtig und ohne sich zu verabschieden verlassen, um sich mit seinem Privatjet in Richtung Madrid zu begeben.

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Seitdem brodelt die Gerüchteküche über die Gründe für die überhastete Flucht. War wieder einmal nur das gekränkte Ego des Weltstars zu groß? Seine Schwester Elma Aveiro findet jedenfalls deutliche Worte: „Die Auswahl hätte mehr Struktur verdient. Der portugiesische Journalismus verdient mehr Kompetenz und weniger Spekulationen. Was die Portugiesen betrifft… Nun, sie verdienen es nicht, in irgendetwas das Beste zu haben. Wir sind neidisch, verächtlich, ignorant und verdienen es, zu der Mittelmäßigkeit zurückzukehren, die wir vor CR7 im Fußball hatten. Danke für alles, CR7! Du hast Besseres verdient!“

„Cristiano fühlt sich betrogen“

Und während die ‚Marca‘ einen Wutausbruch sah, „der einem Teenager würdig wäre“, erklärt Journalist und CR7-Kumpel Edu Aguirre bei ‚El Chiringuito‘, was seiner Ansicht nach genau vorgefallen war. Aguirre zufolge hatte sich Portugals Trainer Jorge Jesus im Einzelgespräch zunächst bei Ronaldo dafür entschuldigt, ihn beim ersten Spiel für 90 Minuten auf der Bank gelassen zu haben. Außerdem habe er versprochen, sich öffentlich auf der Pressekonferenz dafür zu entschuldigen.

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Könnt ihr die Abreise von Cristiano Ronaldo nachvollziehen? Ja, er hat mehr Respekt verdient Nein, sein Ego ist zu groß Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auf der PK vor dem heutigen Spiel gegen Dänemark (20:45 Uhr) schlug Jesus dann vor den Augen von CR7 aber ganz andere Töne an. Von einer Entschuldigung war nichts zu hören, stattdessen machte Jesus deutlich, dass kein Spieler größer als das Team ist. „Kein Spieler wird meine Entscheidungen ändern. Weder er noch sonst jemand im Fußball. Weder irgendein Präsident. Niemals, null.“ Der 72-Jährige habe laut Aguirre auf der PK einige Dinge gesagt, die nicht der Wahrheit entsprechen. „Das hat Cristiano in Rage versetzt. Cristiano fühlt sich betrogen.“

Medien mit übler CR7-Schelte

Welche Seite im Recht ist, bleibt vorerst offen. Klar scheint: CR7 hat sich wohl endgültig bei der portugiesischen Nationalmannschaft ins Aus geschossen, nach 234 Länderspielen (146 Tore) droht es ein unrühmlicher Abschluss einer herausragenden Karriere zu werden. „Was Ronaldo gestern getan hat, ist das Ergebnis all dessen, was ihm über die Jahre erlaubt wurde“, kommentiert Alcides Freire von ‚O Jogo‘ und trifft den Nagel damit wohl auf den Kopf.

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Jörg Wolfrum vom ‚kicker‘ geht sogar noch einen Schritt weiter in seinem Fazit: „Cristiano Ronaldo hat sich der Lächerlichkeit preisgegeben.“ Letztlich reißt CR7 seine Legacy wohl ein, weil er seine Spielanteile und das Gefühl fehlender Wertschätzung über das Wohlbefinden einer ganzen Nation stellt.