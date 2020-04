RB-Verlängerung: Kampl kompromissbereit

Kevin Kampl würde bei einer Vertragsverlängerung mit RB Leipzig Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. „Das Ausmaß der Krise wird man erst sehen, wenn sie vorüber ist. Ich glaube nicht, dass es dann noch die gleichen Summen im Fußball gibt. Da muss man schauen, was möglich und realistisch ist – und es auch soweit akzeptieren“, so der 29-Jährige in der ‚Sport Bild‘, „der Tag wird kommen, dass wir konkreter sprechen, wann auch immer er sein wird. Jetzt ist nicht der richtige Moment dafür.“

Bis 2021 ist der Mittelfeldspieler noch an die Sachsen gebunden. Daraus, dass er gern länger bleiben würde, macht Kampl keinen Hehl: „Gerade in diesen besonderen Zeiten sieht man wieder, wie gut Deutschland aufgestellt ist. Ich kann mir keinen besseren Ort zum Leben vorstellen. Die Frage ist dann auch: Will man das aufgeben und ist es mittelfristig überhaupt realistisch und ratsam, in bestimmte Länder zu gehen? Das kann man jetzt noch nicht sagen.“ Den RB-Verantwortlichen soll er das auch kommuniziert haben. Dennoch liegen die Verhandlungen derzeit – wie bei vielen anderen Vereinen – aufgrund der Coronakrise auf Eis.