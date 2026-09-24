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Premier League

Kein Blitz-Deal: Nächster Korb für Sancho

von Dominik Schneider - Quelle: Championat.ru
Jadon Sancho auf dem Rasen für Aston Villa @Maxppp

Bei Jadon Sancho bleibt weiterhin offen, wie es weitergeht. Laut ‚Championat.ru‘ wurde der vereinslose Ex-Dortmunder bei FK Krasnodar angeboten. Der Tabellenführer der russischen Premier League sieht dem Bericht zufolge aber davon ab, den englischen Flügelstürmer zu verpflichten. Konkrete Verhandlungen über einen Deal haben dementsprechend nicht stattgefunden.

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Sancho selbst hätte sich dem Vernehmen nach vorstellen können, kurzfristig bei Krasnodar zu unterschreiben. Vereinen aus Russland ist es nur noch bis morgen möglich, vertragslose Spieler für die restliche Hinrunde zu registrieren. Sancho ist seit Anfang Juli ohne Arbeitgeber. Eine Rückkehr zum BVB war immer mal wieder Thema, konkretisierte sich aber nie.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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