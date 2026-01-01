Maresca vor plötzlichem Chelsea-Aus

Enzo Maresca steht beim FC Chelsea unmittelbar vor dem Rausschmiss. Laut dem ‚Guardian‘ ist das Verhältnis zwischen dem Italiener und seinem Noch-Arbeitgeber inzwischen so zerrüttet, dass eine Trennung unvermeidbar ist.

Hinzu kommt das sportlich indiskutable Abschneiden der vergangenen Wochen. Das Resultat der schwachen Ergebnisse: Der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal beträgt satte 15 Punkte.

Zur Erinnerung: Noch vor rund einem Monat war Maresca nach dem überzeugenden 3:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona bei den Blues euphorisch gefeiert worden.

In den vergangenen Wochen machten zudem Gerüchte die Runde, Maresca könne bei Manchester City eines Tages das Erbe von Pep Guardiola antreten. Ein solches Szenario liegt allerdings noch in fernerer Zukunft.