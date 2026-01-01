Menü Suche
Maresca vor plötzlichem Chelsea-Aus

Die Liaison hatte so verheißungsvoll begonnen. Doch der Wind rund um Enzo Maresca hat sich mittlerweile deutlich gedreht.

von Tobias Feldhoff - Quelle: The Guardian
1 min.
Enzo Maresca an der Seitenlinie @Maxppp

Enzo Maresca steht beim FC Chelsea unmittelbar vor dem Rausschmiss. Laut dem ‚Guardian‘ ist das Verhältnis zwischen dem Italiener und seinem Noch-Arbeitgeber inzwischen so zerrüttet, dass eine Trennung unvermeidbar ist.

Hinzu kommt das sportlich indiskutable Abschneiden der vergangenen Wochen. Das Resultat der schwachen Ergebnisse: Der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal beträgt satte 15 Punkte.

Zur Erinnerung: Noch vor rund einem Monat war Maresca nach dem überzeugenden 3:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona bei den Blues euphorisch gefeiert worden.

In den vergangenen Wochen machten zudem Gerüchte die Runde, Maresca könne bei Manchester City eines Tages das Erbe von Pep Guardiola antreten. Ein solches Szenario liegt allerdings noch in fernerer Zukunft.

Premier League
Chelsea
Vincenzo Maresca

