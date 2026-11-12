Neues Preisschild: Tresoldi-Transfer rückt näher

„Nicolò Tresoldi ist unverkäuflich“, hatte ein hochrangiges Vorstandsmitglied des FC Brügge Ende Oktober im Interview mit ‚Het Nieuwsblad‘ klargestellt. Mögliche Angebote im Januar seien deswegen „völlig irrelevant“, hieß es. Hinter diesem Vorgang steckt aber womöglich nur Verhandlungstaktik, um die Ablöse in die Höhe zu treiben.

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Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, sind die Belgier doch bereit, den deutschen U21-Nationalspieler bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen. Für einen Verkauf im Winter müssten demzufolge 60 Millionen Euro auf den Tisch gelegt werden. Bisher standen 50 Millionen Euro als Ablöseforderung im Raum.

Am gestrigen Mittwoch wurde publik, dass der AC Mailand in der kommenden Transferperiode einen Vorstoß wagen möchte. „Tresoldi wartet nur auf einen Anruf“ seines Lieblingsklubs, berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘.

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Europäische Elite interessiert

Die Konkurrenz für Milan ist jedoch groß. Unter anderem wird dem FC Barcelona, dem FC Bayern, Manchester City, dem FC Chelsea und dem FC Arsenal Interesse am 22-jährigen Stürmer nachgesagt, dessen Vertrag in Brügge bis 2029 gültig ist.