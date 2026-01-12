Menü Suche
Historische Hinrunde: Porto bindet Farioli

von Julian Jasch
1 min.
Francesco Farioli im Porträt @Maxppp

Der FC Porto belohnt Francesco Farioli für seine gute Arbeit. Der portugiesische Topklub vermeldete die Vertragsverlängerung mit dem Cheftrainer in der Nacht von Sonntag auf Montag offiziell. Statt bis 2027 ist der Italiener nun bis 2028 gebunden.

FC Porto
𝐎 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 🔄 A ambição também 💙

FC Porto e Francesco Farioli prolongam contrato até 2028 ✍️

#SeguimosJuntos
Farioli hatte den Job im vergangenen Sommer angetreten und spielte mit Porto eine historisch gute Hinrunde. Porto belegt ungeschlagen mit 16 Siegen und einem Unentschieden aus 17 Partien den ersten Tabellenplatz. Bemerkenswert: In der Liga lagen die Portugiesen lediglich in 27 der 1.530 gespielten Minuten in Rückstand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
