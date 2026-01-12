Liga Portugal Bwin
Historische Hinrunde: Porto bindet Farioli
Der FC Porto belohnt Francesco Farioli für seine gute Arbeit. Der portugiesische Topklub vermeldete die Vertragsverlängerung mit dem Cheftrainer in der Nacht von Sonntag auf Montag offiziell. Statt bis 2027 ist der Italiener nun bis 2028 gebunden.
Farioli hatte den Job im vergangenen Sommer angetreten und spielte mit Porto eine historisch gute Hinrunde. Porto belegt ungeschlagen mit 16 Siegen und einem Unentschieden aus 17 Partien den ersten Tabellenplatz. Bemerkenswert: In der Liga lagen die Portugiesen lediglich in 27 der 1.530 gespielten Minuten in Rückstand.
