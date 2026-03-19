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Ablösefrei: Khedira gesteht Wechselgedanken

von Julian Jasch - Quelle: kicker
1 min.
Rani Khedira hat den Ball im Blick @Maxppp

Rani Khedira macht keinen Hehl daraus, dass er sich mit einem potenziellen Abschied von Union Berlin beschäftigt. „Ich hoffe, dass es noch einige Jahre werden. Das Karriereende habe ich mir bisher noch nicht einmal vor Augen geführt“, sagt der defensive Mittelfeldspieler dem ‚kicker‘ in Bezug auf seine Zukunft, „Ausland wäre schön, das war immer mal in meinem Kopf.“

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2021 war Khedira ablösefrei vom FC Augsburg in die Hauptstadt gewechselt. Seitdem sammelte der frühere deutsche U19-Nationalspieler 178 Einsätze im Union-Trikot, darunter einige als Kapitän. Khediras Vertrag in Köpenick läuft zum Saisonende aus, zudem wird er mit Tunesien an der WM teilnehmen. Es warten also spannende Monate auf den 1,89 Meter großen Rechtsfuß.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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