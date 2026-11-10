Der FC Augsburg beschäftigt sich mit Jan Reichert (25). Wie der ‚kicker‘ berichtet, sehen die Fuggerstädter in dem Schlussmann einen möglichen Nachfolger für Stammtorwart Finn Dahmen (28), der kürzlich in sein letztes Vertragsjahr eingebogen ist und beim FC Bayern als neue Nummer zwei gehandelt wird.

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Gespräche über eine Verlängerung sollen bereits stattgefunden haben. Auf den Fall der Fälle will sich der FCA aber natürlich vorbereiten – alles andere wäre unseriös.

Reichert, der im kommenden Sommer genauso wie Dahmen nach aktuellem Stand der Dinge ablösefrei zu haben wäre, führt den 1. FC Nürnberg seit dieser Saison als Kapitän aufs Feld. Ein Verbleib im Frankenland kommt für den Keeper wohl ausschließlich im Falle des Bundesliga-Aufstiegs infrage.