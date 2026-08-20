Hertha BSC hat den Ersatz für Marten Winkler (23) gefunden. Von Bayer 04 Leverkusen kommt Flügelspieler Farid Alfa-Ruprecht (20) per Leihe in die Hauptstadt. Das Geschäft beinhaltet keine Kaufoption.

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Alfa-Ruprecht war im vergangenen Sommer für drei Millionen Euro von Manchester City zu Bayer gekommen. Das Flügeltalent wurde dann sofort an den VfL Bochum verliehen und sorgte dort vor allem durch sein Tempo für Furore. Mit 36,42 km/h Topspeed war er der schnellste Spieler der vergangenen Zweitliga-Saison. Bei der Hertha soll er nun Spielpraxis sammeln.