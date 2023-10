Roma: Mourinho droht Entlassung

Jose Mourinhos Trainerstuhl bei der AS Rom ist mächtig ins Wackeln geraten. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, ist The Special One seinen Job bei den Giallorossi los, sollte es am morgigen Sonntag gegen Cagliari Calcio eine Niederlage geben. Der Aufsteiger ist derzeit das Schlusslicht der Serie A. Die Roma ihrerseits belegt nach nur zwei Siegen aus den ersten sieben Spieltagen einen enttäuschenden 13. Tabellenplatz.

Wie kurz Mourinho vor der Entlassung steht, zeigt auch das Eingreifen von Tiago Pinto. Dem ‚Corriere dello Sport‘ zufolge verhinderte das Veto des Sportdirektors den Rauswurf von Mourinho schon in der vergangenen Woche nach der 1:4-Niederlage gegen den FC Genua. Mourinho steht bei der Roma seit Sommer 2021 an der Seitenlinie. Mit den Römern gewann der 60-jährige Portugiese direkt in seiner ersten Saison die Europa Conference League.