Ohne die Initiative des FC Schalke 04 hätte Edin Dzeko (40) seine Karriere im Sommer beendet. Angesprochen auf Überlegungen an ein Karriereende sagt Dzeko der ‚Süddeutschen Zeitung‘: „Ja, die gab’s. Auf jeden Fall. Die Idee vor der WM in diesem Sommer war zwar schon, weiterzumachen. Aber wenn Schalke nicht wieder gekommen wäre, dann säße ich jetzt irgendwo am Strand. Obwohl ich noch zwei, drei andere Angebote aus Europa hatte.“

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Der Stürmer war im Januar zu den Königsblauen gewechselt. In der Rückrunde verhalf er Schalke mit sechs Toren und drei Vorlagen zur Bundesliga-Rückkehr. „Ich wollte keinen anderen Klub mehr als Schalke, ich wollte nicht noch mal wechseln. Und die Chance, vor diesen Fans hier noch mal Bundesliga zu spielen, mitzuhelfen, in der ersten Liga zu bleiben, die wollte ich nicht auslassen. Da konnte ich nicht Nein sagen. Am Strand liegen kann ich auch später noch“, lässt Dzeko durchblicken.