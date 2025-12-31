Medien: Guéhi legt sich auf Wunschklub fest

Ab dem morgigen Donnerstag kann Marc Guéhi auch ohne Zustimmung von Crystal Palace mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber verhandeln und einen ab Sommer gültigen Vertrag unterschreiben. Wie die ‚as‘ berichtet, wünscht sich der Innenverteidiger vor allem eine Kontaktaufnahme seitens Real Madrid. Demnach genießen die Königlichen in den Zukunftsplänen des 25-Jährigen „absolute Priorität“.

Neben den Madrilenen beschäftigen sich auch weiterhin vor allem der FC Liverpool und der FC Bayern intensiv mit dem im Sommer ablösefreien Engländer. Aus dem Rennen soll hingegen der FC Barcelona sein. Guéhis Gehaltsvorstellungen sind für die klammen Katalanen nicht darstellbar.