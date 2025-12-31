Menü Suche
Kommentar 3
Premier League

Medien: Guéhi legt sich auf Wunschklub fest

von Remo Schatz - Quelle: as
Marc Guéhi hebt den Daumen @Maxppp

Ab dem morgigen Donnerstag kann Marc Guéhi auch ohne Zustimmung von Crystal Palace mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber verhandeln und einen ab Sommer gültigen Vertrag unterschreiben. Wie die ‚as‘ berichtet, wünscht sich der Innenverteidiger vor allem eine Kontaktaufnahme seitens Real Madrid. Demnach genießen die Königlichen in den Zukunftsplänen des 25-Jährigen „absolute Priorität“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Madrilenen beschäftigen sich auch weiterhin vor allem der FC Liverpool und der FC Bayern intensiv mit dem im Sommer ablösefreien Engländer. Aus dem Rennen soll hingegen der FC Barcelona sein. Guéhis Gehaltsvorstellungen sind für die klammen Katalanen nicht darstellbar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
La Liga
Crystal Palace
Real Madrid
Marc Guéhi

Weitere Infos

Premier League Premier League
La Liga La Liga
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Marc Guéhi Marc Guéhi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert