Premier League

Erstes Angebot für Zirkzee

von Dominik Schneider - Quelle: Gazzetta dello Sport
Joshua Zirkzee sieht erschöpft aus @Maxppp

Die AS Rom schaltet bei Joshua Zirkzee (24) von Manchester United einen Gang nach oben. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ haben die Giallorossi ein Angebot für den Mittelstürmer auf den Tisch gelegt. Demzufolge würde die Roma den Niederländer im Januar gerne mit Kaufoption ausleihen.

Die Option würde automatisch zur Kaufpflicht umgewandelt, sollte sich der Serie A-Klub über die Liga für die Champions League qualifizieren. Wie hoch die Ablösesumme dann ausfallen würde, bleibt offen. Bei den Red Devils steht der 1,93 Meter große Ex-Bayer auf der Abschussliste. Bei seinen bisherigen Einsätzen unter Trainer Ruben Amorim blieb Zirkzee weit unter seinen Möglichkeiten. Neben Rom sollen auch der FC Everton, West Ham United, die PSV Eindhoven und Juventus Turin Interesse hinterlegt haben.

