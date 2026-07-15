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Überraschende Wende bei Aubameyang

von Santi Aouna - Dominik Sandler - Quelle: FT-Exklusiv
Aubameyang im Spiel von Marseille @Maxppp

Pierre-Emerick Aubameyang wird doch nicht in die Türkei wechseln. Nach FT-Informationen wird sich der 37-Jährige Deportivo La Coruña anschließen. In den kommenden Stunden wird Aubameyang beim spanischen Erstligisten offiziell vorgestellt.

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Der Gabuner darf Olympique Marseille ein Jahr vor Vertragsende für 1,5 Millionen Euro verlassen und war sich eigentlich schon mit Süper Lig-Aufsteiger Corum FK einig. Jetzt folgt aber die überraschende Wende. Nach seiner Zeit beim FC Barcelona vor vier Jahren geht es für den Mittelstürmer erneut nach Spanien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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