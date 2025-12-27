FC Bayern: Jackson wartet ab

Nicolas Jackson befasst sich noch nicht mit der Frage nach der kommenden Saison. Sein Berater Ali Barat erklärt im Gespräch mit Fabrizio Romano: „Ich denke, die Saison ist noch sehr jung. Nico hat jetzt den Afrika-Cup, er hat eine lange Saison mit Bayern vor sich, er muss die Champions League überstehen. Daher halte ich es für verfrüht, diese Frage zu beantworten. Nico und ich werden uns am Ende der Saison zusammensetzen, alle Optionen prüfen und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen.“

Jackson ist bis zum Sommer vom FC Chelsea an den FC Bayern verliehen. Von der 65 Millionen Euro hohen Kaufoption werden die Münchner ziemlich sicher keinen Gebrauch machen. Ob eine Festverpflichtung dennoch Thema wird, ist laut Sportvorstand Max Eberl noch offen. Derzeit ist der 24-jährige Stürmer beim Afrika-Cup für Senegal im Einsatz. Im ersten Spiel gegen Botswana (3:0) erzielte Jackson einen Doppelpack.