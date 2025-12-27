Menü Suche
Kommentar 18
Bundesliga

FC Bayern: Jackson wartet ab

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Nicolas Jackson lacht @Maxppp

Nicolas Jackson befasst sich noch nicht mit der Frage nach der kommenden Saison. Sein Berater Ali Barat erklärt im Gespräch mit Fabrizio Romano: „Ich denke, die Saison ist noch sehr jung. Nico hat jetzt den Afrika-Cup, er hat eine lange Saison mit Bayern vor sich, er muss die Champions League überstehen. Daher halte ich es für verfrüht, diese Frage zu beantworten. Nico und ich werden uns am Ende der Saison zusammensetzen, alle Optionen prüfen und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Jackson ist bis zum Sommer vom FC Chelsea an den FC Bayern verliehen. Von der 65 Millionen Euro hohen Kaufoption werden die Münchner ziemlich sicher keinen Gebrauch machen. Ob eine Festverpflichtung dennoch Thema wird, ist laut Sportvorstand Max Eberl noch offen. Derzeit ist der 24-jährige Stürmer beim Afrika-Cup für Senegal im Einsatz. Im ersten Spiel gegen Botswana (3:0) erzielte Jackson einen Doppelpack.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (18)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Nicolas Jackson

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Nicolas Jackson Nicolas Jackson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert