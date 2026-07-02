Seit gestern gehört Salih Özcan zum illustren Kreis der vertragslosen Profis. Was auf den ersten Blick wenig erstrebenswert anmutet, dürfte für den 28-jährigen Mittelfeldspieler allerdings eine spannende Zeit bedeuten. Ab sofort kann der gebürtige Kölner bei jedem interessierten Klub unterzeichnen und sofort in die Saisonvorbereitung einsteigen.

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Das ist offenbar auch für Besiktas ein verlockendes Szenario. Laut Yagiz Sabuncuoglu haben die Schwarzen Adler dem türkischen Nationalspieler ein Vertragsangebot vorgelegt. Zu weiteren Details macht der Transferjournalist keine Angaben.

Ob Özcan einen Wechsel in die Süper Lig bevorzugt oder lieber in der Bundesliga bleiben würde, ist ebenso offen. Gerüchte kursierten in den vergangenen Monaten auch um Ex-Klub 1. FC Köln.

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Die abgelaufene Saison war nicht zufriedenstellend für den Achter. Bei Borussia Dortmund fristete der spielstarke Rechtsfuß vorwiegend ein Dasein als Reservespieler. Lediglich 74 Spielminuten, verteilt auf elf Bundesliga-Auftritte und einen Pokaleinsatz, standen am Ende der Spielzeit zu Buche für Özcan. Bei der WM gehörte er trotzdem zum Kader der türkischen Nationalmannschaft und durfte beim 3:2-Sieg über die USA sogar über die volle Distanz spielen.