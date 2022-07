De Ligt über Bayern: „Wir passen sehr gut zueinander“

Der FC Bayern hat in Matthijs de Ligt das fehlende Puzzleteil für seine Abwehr gefunden. Nach drei Jahren bei Juventus Turin will der 22-jährige Niederländer beim deutschen Rekordmeister den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Dabei kommt dem Innenverteidiger die Spielweise der Münchner unter Julian Nagelsmann sehr entgegen, wie er im Gespräch mit der ‚Bild‘ erklärt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Der offensive Spielstil des FC Bayern kommt mir definitiv entgegen und war tatsächlich ein Grund für meine Entscheidung, nach München zu wechseln. Bayern spielt einen technisch nach vorne ausgerichteten Fußball mit extremem Pressing. Das passt zu meinen Stärken und meiner Spielauffassung.“

Brazzos Hartnäckigkeit

Auch der FC Chelsea hatte sich um de Ligt bemüht. Die Bayern standen jedoch anders als die Blues schon seit dem verpassten Wechsel im Sommer 2019 ständig in Kontakt mit dem Abwehrmann. Eine Herangehensweise, die dem Niederländer imponiert: „Seither gab es tatsächlich immer wieder Gespräche zwischen Mino Raiola und Hasan (Salihamidzic, Anm. d. Red.), der sich immer nach mir erkundigte. So war die Beziehung zwischen Bayern und mir immer da.“

Für das i-Tüpfelchen sorgten dann noch zwei Münchner Vereinslegenden: „Holländische Ex-Bayern-Spieler wie Arjen Robben und Mark van Bommel sprachen mir gegenüber immer in den höchsten Tönen von diesem Verein. Alle versicherten mir, was Bayern für ein unglaublicher Klub ist. Zudem fühle ich mich immer mit der deutschen Mentalität verbunden: Hart zu arbeiten, diszipliniert sein und die richtige Mentalität. Ich spürte: Bayern und ich – wir passen sehr gut zueinander.“

Leader-Rolle ein „Entwicklungsprozess“

De Ligt soll künftig in der Defensive als Anführer vorangehen, wie es der 1,89 Meter große Rechtsfuß einst schon bei seinem Jugendklub Ajax Amsterdam tat. Einen automatischen Anspruch will der 67-Millionen-Einkauf jedoch nicht stellen.

„Es ist immer schwierig, über sich selbst als einen Leader zu sprechen. So etwas entwickelt sich innerhalb einer Mannschaft und auf dem Platz“, erklärt er, „bei Ajax sagte mir unser damaliger Trainer, dass ich ein gutes Vorbild und jemand bin, der den Klub verkörpert. Auch bei Juventus war das ein Entwicklungsprozess.“