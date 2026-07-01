Das blamable WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 n.E.) zieht offenbar personelle Konsequenzen nach sich. Bundestrainer Julian Nagelsmann scheint seine Koffer packen zu müssen, berichtet die ‚Bild‘.

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Im Wortlaut heißt es bei der Boulevardzeitung, das Nagelsmann-Aus werde „nun zügig beschlossen“. Die Entscheider beim DFB wollen dem 38-Jährigen zwar noch die Chance geben, sich zu erklären, mit DFB-Direktor Rudi Völler sei inzwischen aber auch einer der letzten Nagelsmann-Unterstützer von seiner Position abgerückt.

Da die Entlassung des Bundestrainers durch verschiedene Gremien muss, sei dieser Vorgang relativ „zeitintensiv“. In Nagelsmanns Vertrag ist dem Bericht zufolge aber eine Trennungsklausel integriert. Demnach ist es dem DFB möglich, das Vertragsverhältnis einseitig aufzukündigen, der Coach erhalte dann noch 50 Prozent der ausstehenden Gehälter als Abfindung.

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Klopp in den Startlöchern

Dass Jürgen Klopp Interesse am Job als Bundestrainer zeigt, sickerte bereits durch. Die ‚Bild‘ schreibt, derzeit spreche „alles für Deutschlands Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp“. Die Nachfolge von Nagelsmann soll dementsprechend schnell geklärt werden. Namen wie Pep Guardiola oder Ralf Rangnick spielen keine Rolle in den Überlegungen, heißt es weiter.