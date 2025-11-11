Menü Suche
Wettskandal: 27 Süper Lig-Stars suspendiert

von Dominik Sandler - Quelle: Anadolu Ajansi
Elmali legt seine Hand auf Henrichs lässig ab @Maxppp

Der Skandal um illegal platzierte Wetten von Schiedsrichtern und Spielern in der Türkei nimmt immer größere Ausmaße an. Wie die türkische Nachrichtenagentur ‚Anadolu Ajansi‘ berichtet, werden insgesamt 1024 Akteure suspendiert, 27 davon sind in der Süper Lig aktiv. Bei Erstligist Eyüpspor wurde Vorstandsboss Murat Özkaya festgenommen. Bei Galatasaray stehen Linksverteidiger Eren Elmali (25) und Metehan Balataci (22) unter Verdacht der Spielmanipulation.

Auch Besiktas ist betroffen, dort werden Ersin Destanoglu (24) und Necip Uysal (34) verdächtigt. Auch unter den Schiedsrichtern hat der türkische Verband hart durchgegriffen und insgesamt 149 Suspendierungen wegen unerlaubter Sportwetten ausgesprochen. Es ist wohl der größte Skandal im türkischen Fußball. In der zweiten und dritten Liga wird der Spielbetrieb voraussichtlich mindestens zwei Wochen unterbrochen.

