Frankfurt forciert Lenz-Deal

Eintracht Frankfurt will im Werben um Zweitliga-Senkrechtstarter Cajetan Lenz (19) nichts dem Zufall überlassen. ‚Sky‘ berichtet von frischen Gesprächen zwischen sämtlichen Parteien. Schnellstmöglich strebe der Bundesligist eine Finalisierung des Deals an. Als Ablöse ruft der VfL Bochum 15 Millionen Euro auf.

Lenz selbst stehe einem Sommerwechsel offen gegenüber. Die Adler wollen aber auch schon im Winter einen neuen Sechser an Bord holen. Zu den Kandidaten gehörten unter anderem Luca Erlein (18/TSG Hoffenheim) und Sergi Altimira (24/Betis Sevilla), wobei Letztgenannter auch von RB Leipzig umgarnt wird.