Borussia Dortmund würde den Vertrag von Waldemar Anton (30) gerne um zwei Jahre bis 2030 verlängern. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten außerdem, dass der BVB seinem Abwehrmann acht Millionen Euro Gehalt pro Saison in Aussicht stellt.

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Beim Salär liegt aber auch der Knackpunkt: Wie zuletzt bereits die ‚Bild‘ berichten jetzt auch die ‚Ruhr Nachrichten‘, dass Anton mehr Geld fordert. Nicht zuletzt, da mit Nico Schlotterbeck (26) ein anderer BVB- und DFB-Verteidiger 14 Millionen einstreicht.